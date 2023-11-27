Врач предупредил об опасном заболевании с безобидными симптомами

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном заболевании, которое имеет безобидные симптомы. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он призвал не игнорировать частые головные боли, сопровождающиеся болью в висках. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников отметил, что врачи часто игнорируют жалобы пациентов старше 60 лет на головную боль. «Ну болит у бабушки голова — но сколько ей лет? 70? Ну болит и что теперь? Больно трогать? А ты не трогай», — сказал доктор.

Однако телеведущий предупредил, что эти симптомы могут указывать на темпоральный артериит — заболевание, которое поражает кровеносные сосуды и может приводить к слепоте. Как уточнил специалист, при этом состоянии у человека также наблюдается мышечная слабость, ему трудно причесываться, надевать одежду и выполнять другие простые действия.

«Хороший врач никогда не спишет плохое самочувствие своего пациента на его возраст и погоду», — добавил Мясников.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал определяемые по состоянию пальцев болезни. В частности, он заявил, что у людей с сердечной недостаточностью меняется цвет ногтей.