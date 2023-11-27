Названы главные категории ввозимых в Россию товаров из Китая

«Ъ»: машины и запчасти стали главным драйвером роста импорта России из Китая

Машины и автомобильные запчасти стали главными драйверами роста объемов контейнерного ввоза китайской продукции в Россию с начала 2023 года. Объем таких перевозок с января вырос на порядок и достиг 17-18 процентов всего контейнерного импорта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Другими быстрорастущими категориями ввозимых из КНР товаров стали оборудование и производственная техника — доля подобной продукции в структуре контейнерного импорта составила 16-18 процентов. В числе популярных категорий также оказались товары народного потребления (20 процентов) и электроника, уточнили эксперты.

Большая часть ввозимой китайской продукции поступает на российский рынок через дальневосточные порты и Новороссийск. Однако в 2023 году выросла доля железнодорожных и автотранспортных перевозок. В целом по итогам первых десяти месяцев этого года суммарный объем контейнерного импорта китайской продукции в Россию превысил 13 миллионов тонн, заявила начальник информационно-аналитического центра компании «Модуль» Марина Овсянникова.

Ранее в Главном таможенном управлении Китая сообщили об очередном снижении объемов внешней торговли. По итогам октября падение составило 2,5 процента в годовом выражении, а с начала года — 6 процентов. Объемы торговли с Россией за первые десять месяцев 2023 года в ведомстве оценили в 196,48 миллиарда долларов. По этому показателю РФ значительно уступила странам АСЕАН (747,3 миллиарда), Евросоюза (655,2 миллиарда), США (550,7 миллиарда), а также латиноамериканским (404,6 миллиарда) и африканским государствам (234,8 миллиарда).