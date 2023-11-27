Названы возможные авторы слухов о банкротстве СПБ Биржи

Аналитик Кочетков: слухи о банкротстве СПБ Биржи могли распространить акционеры

Слухи о банкротстве СПБ Биржи, распространенные ранее в понедельник, могут исходить от кого-то из владельцев иностранных бумаг, недовольных включением платформы в санкционный список США. Такое предположение в разговоре с НСН сделал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Заявление о признании площадки банкротом мог подать акционер или владелец зарубежных акций, допустил экономист. Однако он назвал маловероятным тот факт, что это дело получит дальнейшее развитие.

Торговая площадка продолжает функционировать, на ней представлены как российские, так и американские бумаги, подчеркнул Кочетков. Разговоры о банкротстве СПБ Биржи он назвал «излишними», в то же время заметив, что у платформы действительно есть некоторые сложности с операциями. Однако финансовых проблем у нее нет, и в скором времени акции компании выровняются, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал некий иск о банкротстве СПБ Биржи. Изначально сообщалось, что инициатором обращения стала сама торговая площадка, однако в дальнейшем ее представитель опроверг эти сведения. Финансовое состояние биржи является устойчивым, а заявлений о банкротстве она не подавала, сказал он.