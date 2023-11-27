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10:26, 27 ноября 2023Экономика

СПБ Биржа подала на банкротство

СПБ Биржа подала заявление о банкротстве после введения санкций США

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

СПБ биржа подала в суд заявление о банкростве. Иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, следует из данных Картотеки арбитражных дел.

В то же время в карточке СПБ Биржи на «Федресурсе» нет сообщений о намерениях кого-либо из должников или самой площадки обратиться с иском о признании компании несостоятельной.

Однако представитель компании в разговоре с РБК опроверг информацию. «СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — рассказал он.

На фоне новостей акции компании обвалились более чем на 30 процентов. В связи с этим СПБ Биржа перевела торги акциями 27 ноября в режим дискретного аукциона.

СПБ Биржа оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. В начале ноября США ввели санкции против площадки.

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      Мария Грушко
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