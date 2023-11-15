Против СПБ Биржи введены санкции, торги заморожены. Как россиянам теперь покупать акции Tesla и Apple?

СПБ Биржа: расчеты по зависшим после санкций сделкам возобновят 17 ноября

После 2022 года на фоне введения западных санкций СПБ биржа оставалась единственной в России площадкой для торговли иностранными акциями. Однако в начале ноября Минфин США ввел против нее блокирующие санкции. В итоге торги иностранными акциями приостановили. Проведение расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября, до введения санкций, обещают возобновить с 17 ноября. Однако сейчас купить акции Amazon, Tesla, Apple и других американских компаний в России стало практически невозможно. Впрочем, несколько вариантов все же есть, но это сложно и подойдет далеко не всем.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Оценивая долю потенциально пострадавших российских инвесторов, в ЦБ указали, что около 80 процентов объема иностранных ценных бумаг, обращающихся на СПБ Бирже, сосредоточено у квалифицированных инвесторов (такой статус присваивается отдельной категории инвесторов, у которой есть знания и опыт работы на рынке, а также финансовые возможности, позволяющие осознанно инвестировать в более рисковые активы).

Пока неизвестно, что будет с СПБ Биржей в будущем

До введения санкций СПБ Биржа была ведущим организатором торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. На площадке обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ценные бумаги ETF — инвестиционных фондов, зарегистрированных вне пределов России. Общий объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже по итогам октября составил 3,09 миллиарда долларов.

$3,09 млрд составил общий объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже в октябре

После того как площадка попала в SDN-лист американского Минфина (Specially Designated Nationals List) — черный список, который публикует Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), свой пост покинул Роман Горюнов, который был ее генеральным директором почти десять лет. Его место занял Евгений Сердюков и уже анонсировал масштабные изменения. «После решения первоочередной задачи СПБ Биржа будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке», — объявил он и добавил, что первоочередной задачей остается обеспечение доступа к активам инвесторов.

Главная и первоочередная задача СПБ Биржи — обеспечить доступ инвесторам к активам СПБ Биржа

Свой вариант решения проблемы предлагали и в Госдуме. В частности, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что площадка сможет перестроиться на работу с новыми инструментами. Он говорил о криптовалютах, цифровых финансовых активах (ЦФА) и акциях подсанкционных компаний из России.

Россиян предупреждали о рисках покупки иностранных акций

Россиян не раз предупреждали о рисках, связанных с иностранными акциями. «Мы всегда предупреждали, что владение иностранными ценными бумагами несет определенные риски, поэтому неквалифицированным инвесторам, по сути, было запрещено покупать на организованных площадках иностранные ценные бумаги, это было возможно только квалифицированным инвесторам», — говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Покупку ценных бумаг компаний из недружественных стран ограничивают с 2022 года Банк России начал постепенно ограничивать покупку неквалифицированными инвесторами ценных бумаг из недружественных стран в октябре 2022 года. Согласно предписанию регулятора, с 1 октября 2022 года такие сделки были возможны лишь при условии, что доля соответствующих бумаг в портфеле инвестора после покупки не превысит 15 %, с 1 ноября порог уменьшился до 10 %, с 1 декабря — до 5 %. С 1 января 2023 года покупка «неквалами» ценных бумаг, выпущенных эмитентами из недружественных стран, была полностью запрещена. ЦБ объяснил запрет тяжелой геополитической ситуацией и необходимостью снизить инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов

О рисках предупреждал и заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Граждане все равно иностранные ценные бумаги покупали, и сейчас всех их ценные бумаги оказались заморожены просто потому, что Дядя Сэм так решил Алексей Моисеев заместитель министра финансов России

Как россиянам покупать акции американских компаний

Сейчас, чтобы купить американские ценные бумаги на свой страх и риск, у россиян осталось всего два пути — через иностранных брокеров и пользующихся зарубежной инфраструктурой российских игроков.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Первый вариант подразумевает торговлю через брокеров в так называемой дружественной юрисдикции, но необходимо соблюдать множество условий. К примеру, в казахстанской BCC Invest клиент должен купить паи любого инвестфонда на 5000 долларов. Для открытия счета российские граждане также должны лично представить в офис BCC Invest перечень документов: внутренний и заграничный паспорта, казахстанские ИИН, номер мобильного телефона и номер счета в местном банке, пишет газета «Ведомости».

Также брокерский счет можно открыть в армянском банке Evocabank. При этом депозит должен быть открыт по меньшей мере на полгода, а на счету нужно иметь как минимум 1,5 миллиона рублей. Помимо прочего, у клиента, желающего продавать и покупать акции американских и других иностранных компаний, должен быть вид на жительство в Армении, договор аренды квартиры не менее чем на три месяца и другие документы.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Второй вариант подразумевает взаимодействие непосредственно с американскими или международными игроками. Сейчас с россиянами еще работают американский Interactive Brokers и международный Just2Trade. Но и тут есть свои особенности: такие компании могут потребовать документального подтверждения, что потенциальный клиент, помимо прочего, еще и не находится на территории России.

В целом число иностранных компаний, готовых работать с россиянами, уменьшается каждый день. Самих российских инвесторов останавливают высокие комиссии при выводе средств, необходимость самостоятельного расчета налога и значительные объемы минимальных депозитов, заключили эксперты.