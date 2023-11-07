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15:28, 7 ноября 2023Экономика

Россиянам рассказали о рисках инвестирования в иностранные акции

Замглавы Минфина РФ заявил о рисках инвестиций в иностранные акции из-за санкций
СюжетСанкции против России:
Алексей Моисеев

Алексей Моисеев. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев на примере ситуации, сложившейся после введения санкций США против СПБ Биржи, рассказал о рисках инвестиций в иностранные акции. «Ценные бумаги оказались заморожены просто, потому что Дядя Сэм так решил», — цитирует Моисеева «Прайм».

По словам замглавы ведомства, попадание под американские санкции единственной в стране площадки для торговли иностранными акциями «в очередной раз показало все риски», о которых ранее предупреждали россиян Минфин и Центробанк.

Покупку зарубежных ценных бумаг в России ограничили с 1 апреля для неквалифицированных инвесторов. Их решили уведомлять о рисках возможной заморозки таких активов перед каждой сделкой либо однократно информировать о правилах покупки с получением согласия на принятие риска. Позднее российский ЦБ в своей концепции совершенствования защиты розничных инвесторов рекомендовал брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг.

США ввели блокирующие санкции против СПБ Биржи 2 ноября. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее американские активы блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними. Спустя примерно час после объявления о введении ограничений торги на бирже были приостановлены. Последовавшее позднее возобновление сделок не коснулось иностранных бумаг.

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      Дмитрий Воронин
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