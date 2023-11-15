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15:35, 15 ноября 2023Экономика

СПБ Биржа назвала дату возобновления расчетов

СПБ Биржа: расчеты по зависшим после санкций сделкам возобновят 17 ноября

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

СПБ Биржа возобновит расчеты по зависшим после санкций сделкам 17 ноября. Соответствующую дату назвала пресс-служба площадки.

Дату возобновления торгов определила рабочая группа при Комитете СПБ Биржи по развитию рынка ценных бумаг, в которую входят брокеры. Представители площадки объяснили задержку расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября, увеличением сроков расчетов иностранных контрагентов из-за санкций США и связанных с ними комплаенс-процедурами. Перед решением о возобновлении торгов совет директоров Биржи определил различные сценарии по обеспечению доступа клиентов к активам.

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До начала ноября Санкт-Петербургская биржа (СПБ Биржа) оставалась единственной российской площадкой для торговли иностранными акциями. 2 ноября против биржи ввели блокирующие санкции США. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что ее активы в Америке блокируются, а гражданам страны запрещаются финансовые операции и сделки с ними.

По словам первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, собственники и руководство площадки столкнутся с серьезным вызовом, который угрожает ее жизнеспособности. Тем не менее регулятор исключил госпомощь владельцам купленных на СПБ Бирже иностранных акций. Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги, были в курсе о рисках таких вложений, заявил заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния

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      Вячеслав Агапов
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