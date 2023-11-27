В российском регионе появился новый природный парк

В Архангельской области появился Звозский природный парк

В Архангельской области создали новый Звозский государственный природный парк регионального значения. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на сайте правовой информации.

Площадь парка превышает 6000 гектаров. На его территории находятся лиственницы-исполины, гипсовые каналы вдоль русла Северной Двины, карстовые пещеры, редкие и краснокнижные виды растений и животных, а также другие ценные природные объекты.

Они являются привлекательными для межотраслевых исследований, экологического туризма и геоинформационного мониторинга, говорится в документе.

В нем подчеркивается, что по богатству карстовых элементов, парк занимает уникальное положение среди других карстовых массивов в речных долинах Европейского Севера. Кроме того, на территории парка выявлены редкие и эндемичные виды растений и животных, внесенных в Красную книгу региона.

Ранее сообщалось, что в Карелии появится еще один национальный парк «Воттоваара», он объединит четыре горы и озеро. Новый нацпарк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно и Пиро, а также озеро Пизанец и гору Воттоваара. Территории расположены в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях. Их общая площадь превышает 14 тысяч гектаров.