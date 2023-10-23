В Карелии появится еще один нацпарк

В Карелии появится нацпарк, который объединит четыре горы и озеро

В Карелии появится еще один национальный парк «Воттоваара», он объединит четыре горы и озеро. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Новый нацпарк будет включать в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно и Пиро, а также озеро Пизанец и гору Воттоваара. Территории расположены в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях. Их общая площадь превышает 14 тысяч гектаров.

«Создание национального парка даст возможность сохранить нетипичные для этих мест притундровые и лесотундровые ландшафты. Это также откроет новые возможности для изучения уникального по своим гидрометрическим параметрам озера Пизанец, которое образовалось в глубоком тектоническом разломе», — говорится в публикации на сайте правительства.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящего в нацпроект «Экология».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области захотели создать новый нацпарк, который объединит пять кластерных участков особо охраняемой природной территории в южной и северной частях области (Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский, Пустынский и Ичалковский участки). Их общая площадь превышает 76 тысяч гектаров, а на территории представлены разные ландшафты и природные комплексы.