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10:22, 27 ноября 2023Ценности

Оксана Самойлова показала Джигана в костюме бомжа

Кадр: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала своего мужа — рэпера Джигана — в костюме бомжа. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя бизнесвумен объявила о запуске придуманной ею игры «Богачка», которая направлена на обучение финансовой грамотности. В рамках подготовки к презентации продукта она с остальными членами семьи сняла ролик, где каждому досталась роль одного из персонажей игры.

Так, музыкант предстал перед камерой в образе бездомного. Он примерил рваный черный свитер и мешковатые штаны, а на его лицо нанесли специальный грим. В результате на коже рэпера оказались царапины, а борода поседела. «Кажется, это наша последняя совместная съемка, больше он не согласится», — пошутила Самойлова в подписи.

Ранее в ноябре Джиган сделал дорогой подарок Оксане Самойловой, и возмутил пользователей сети. Музыкант снял на видео, как преподносит возлюбленной более десятка корзин с розами различных оттенков. При этом часть из них доставили к дому шедшие друг за другом мужчины в черных костюмах.

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      Карина Черных
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