Дорогой подарок Джигана Оксане Самойловой возмутил пользователей сети

Российский рэпер Джиган сделал дорогой подарок жене, блогерше и предпринимательнице Оксане Самойловой, и возмутил пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) бизнесвумен.

Музыкант снял на видео, как преподносит возлюбленной более десятка корзин с розами различных оттенков. При этом часть из них доставили к дому шедшие друг за другом мужчины в черных костюмах.

Самойлова предстала на кадрах в облегающем белом платье длины миди и с распущенными локонами. Она начала прыгать на месте, когда увидела цветы, а затем обняла и поцеловала избранника.

Подписчики высказали свое мнение о видео в комментариях. «Вам самим не надоел этот цирк?», «Неужели кого-то правда радует такое количество бесполезных цветов?», «Наигранная семейка», «Некуда деньги девать», «Цветы через два дня засохнут, лучше бы больному ребенку эти деньги отправили», — заявили юзеры.

В октябре Оксана Самойлова и Джиган снялись в образах персонажей сериала «Игра престолов», и их подняли на смех в сети. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд.