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08:30, 27 ноября 2023Путешествия

Названы наиболее бюджетные направления для отдыха в новогодние праздники

Турагент Мельник: дешевле всего отдохнуть в новогодние праздники в Египте

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Если хочется отметить Новый год бюджетно, но не у себя дома, то, прежде всего, стоит рассмотреть российские регионы, сказал эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал наиболее дешевые направления для отдыха на январских праздниках.

Самыми дешевыми направлениями внутри страны, судя по статистике и бронированиям, являются регионы и их областные центры, сообщил турагент. В частности, Казань, Калининград, Тюмень.

«Проживание там в хороших отелях составляет порядка 3,5-4 тысяч за ночь. Плюс если сейчас бронировать авиабилеты, то они идут тоже по достаточно неплохим ценам. При чем цены хорошие с вылетом до 28 декабря включительно, то есть желательно улетать 27-28, позже — 29-31 — там уже завышены тарифы. Билет из Москвы до Тюмени сейчас на одного человека стоит порядка 10 тысяч рублей», — поделился он.

Это очень красивые города. Там есть, что посмотреть, и достаточно развитая экскурсионная программа, которая предлагается прямо на месте местными туристическими бюро. Личный совет от меня — рассмотреть Тюмень, там есть возможность съездить на шикарные горячие источники

Николай Мельниктурагент

Что касается выездного туризма, то первое место по цене однозначно занимает Египет. Причина заключается в падении продаж, пояснил собеседник «Ленты.ру». Во-первых, туры в Египет плохо бронируются из-за близости с Израилем, где сейчас нестабильная обстановка. Во-вторых, из-за погоды. В конце декабря там уже не так тепло, и прохладное море, а вечером ветра.

«То есть можно только плавать в бассейнах. А если бассейн не подогреваемый, то там не так много, что есть поделать. Это касается почти всего Египта. Но если туристы хотят выбрать Египет, тогда однозначно надо смотреть Шарм-эш-Шейх. Там намного меньше ветров, там есть мелководье, и за счет кораллового дна вода прогревается сильнее», — посоветовал эксперт.

Если вылетать сейчас, то недельный тур на человека с перелетом, проживанием, питанием и трансфером обойдется в сумму до 30 тысяч рублей, отметил Мельник. На Новый год ценник поднимается, но несильно — стоимость тура будет начинаться от 58-60 тысяч рублей.

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«Единственное, что стоит учитывать при бронировании объектов, это что в некоторых отелях, даже если они работают на питании "все включено" идет обязательная доплата за новогодний и рождественский ужины», — подчеркнул он.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, как туристам из России сэкономить в Новый год на любимом курорте российских богачей — в Объединенных Арабских Эмиратах. Для этого им рекомендовали выбирать городские отели вместо пляжных.

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      Екатерина Смирная
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