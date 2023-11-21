Туристам раскрыли способы сэкономить на любимом курорте российских богачей

АТОР раскрыл способы сэкономить на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах

Туристам рекомендовали выбирать городские отели вместо пляжных во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Способы сэкономить на любимом курорте российских богачей в Новый год раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

По мнению экспертов, близость к пляжу лишь увеличит бюджет, потраченный на отпуск. Кроме того, следует прилететь на курорт за неделю до Нового года, либо 1 января.

«Конечно же, отель без обязательного новогоднего ужина также сделает отдых туриста более бюджетным. Если туристы планируют активный отдых, то можно обойтись только завтраками, а обедать, например, в городе», — считают в Space Travel.

Ранее стало известно, что ОАЭ вошли в топ наиболее популярных у россиян направлений на Новый год. Также на зимние каникулы туристы часто бронируют путевки в Таиланд и Египет.