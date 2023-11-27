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19:55, 27 ноября 2023Путешествия

Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

Самолет United Zealand Airlines случайно приземлился в Асабе вместо Абуджи

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Пилот авиакомпании United Zealand Airlines случайно посадил самолет в другом городе и оправдал свою ошибку плохой погодой. Об этом сообщает Business Insider.

Уточняется, что рейс следовал из Лагоса в Абуджу, столицу Нигерии. Вместо города назначения пилот выполнил посадку в Асабе, который находится от столицы в 321 километре. Приземлившись, капитан воздушного судна поздравил пассажиров с прибытием в Абуджу. Когда же путешественники заподозрили неладное, пилот поспешил сообщить, что ему дали неверные данные полета.

Позже появилась другая версия причины случившегося, согласно которой погодные условия не позволяли лайнеру отправиться в намеченный город. Тем не менее вскоре после посадки в Асабе самолет вылетел в Абуджу.

Ранее в ноябре летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, следовавшим из Жуковского в Худжанд. Уточняется, что бортпроводники сообщили о больном пассажире на борту.

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      Зарина Дзагоева
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