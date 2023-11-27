Появилось видео с вышедшей из психбольницы правнучкой Брежнева

Опубликованы кадры с правнучкой Брежнева Филипповой, вышедшей из психбольницы

Появилось видео с вышедшей из психбольницы правнучкой генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галиной Филипповой. Соответствующий отрывок телепередачи «Малахов» опубликован в группе «Смотрим» во «ВКонтакте».

На кадрах Филиппова показывает свою квартиру. «Симпатичная, но маленькая очень. (...) Помогала оформлять ее мама. Тут такой прекрасный стиль, только тут не хватает двух комнат небольших», — сказала она.

В эфире телепередачи стало известно, что Филиппова пережила два инфаркта и вышла из психбольницы.

«Они ей завели сердце, сразу поставили одномоментно два стента на две главные коронарные артерии. Обычно так не делают. Ставят стент, а потом ждут. Но она это перенесла», — рассказала подруга Филипповой.

Галина Филиппова родилась 14 марта 1973 года. Ее мать Виктория Милаева — внучка Леонида Брежнева. 26 апреля 2021 года стало известно, что Филиппова попала в больницу с инфарктом. Отмечается, что 24 апреля она пожаловалась на боли в сердце, и врачи приняли решение ее госпитализировать. Спустя два дня Филиппову перевели в профильную клинику.