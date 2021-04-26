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Правнучка Леонида Брежнева попала в больницу с инфарктом

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правнучка генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галина Филиппова попала в больницу с инфарктом. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Издание пишет, что женщина 24 апреля пожаловалась на боли в сердце, врачи приняли решение ее госпитализировать. Спустя два дня Филиппову перевели в профильную клинику.

Галина Филиппова родилась 14 марта 1973 года. Ее мать — Виктория Милаева — внучка Леонида Брежнева.

Ранее в апреле врач и телеведущий Александр Мясников перечислил факторы развития инфаркта, которые зачастую неочевидны для большинства людей. Он указал на наследственность, повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий уровень сахара в крови.

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