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19:59, 27 ноября 2023Бывший СССР

Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

Шмыгаль: Европейский инвестбанк нашел для Киева более 7,5 миллиарда евро

Фото: Brendan Smailowski / Pool / Reuters

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) нашел для Киева более 7,5 миллиарда евро финансовой помощи. Такую сумму собранных средств назвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с президентом инвестбанка Вернером Хойером.

«ЕИБ одним из первых международных финансовых организаций в марте 2022 года предоставил финансовую поддержку госбюджету. В общей сложности Европейский инвестиционный банк аккумулировал для нашего государства более 7,5 миллиарда евро», — написал он.

По словам Шмыгаля, стороны обсудили открытие представительства Европейского инвестбанка в странах Восточной Европы с офисом в Киеве. Он отметил, что правительство Украины сотрудничает с ЕИБ в области восстановления инфраструктуры, энергетики, теплоснабжения.

Ранее правительство Дании приняло решение выделить фонду поддержки Украины дополнительные 337 миллионов долларов в 2023 году. Также большинство партий в парламенте договорились направить фонду 3,4 миллиарда долларов в 2025-2027 годах.

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      Алевтина Запольская
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