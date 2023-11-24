Дания решила дополнительно выделить Украине сотни миллионов долларов в 2023 году

Правительство Дании выделит Украине еще 337 миллионов долларов в 2023 году

Правительство Дании выделит фонду поддержки Украины дополнительные 337 миллионов долларов в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны королевства.

Также большинство партий в парламенте договорились направить фонду 3,4 миллиарда долларов в 2025-2027 году.

По словам министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена, это решение является четким сигналом Киеву о долгосрочной поддержке.

Ранее в Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Военных обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на истребителях.