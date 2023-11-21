В Дании началось обучение украинских пилотов управлению F-16

Спикер ВВС Украины Игнат: в Дании началось обучение пилотов управлению F-16

В Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом во время телемарафона сообщил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, передает издание «Страна.ua».

По его словам, военных обучали на легкомоторных самолетах натовского образца и теперь перешли к совместным с инструкторами полетам на истребителях.

«И тогда уже, соответственно, полеты на боевое применение, чтобы учиться воевать на этом самолете», — сказал Игнат.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что объемы подготовки пилотов для управления F-16 недостаточны. «Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить», — сказал он.