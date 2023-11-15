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21:04, 15 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский пожаловался на недостаточные объемы подготовки пилотов для F-16

Зеленский: объемы подготовки пилотов для истребителей F-16 недостаточны

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Объемы подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16 недостаточны. На это пожаловался Владимир Зеленский на встрече с журналистами из стран Африки, передает Telegram-канал украинского лидера.

«Что касается F-16, тренировочные миссии начались. Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что Киев испытывает дефицит пилотов и не может отправить для обучения за границу одновременно большое их количество.

Политик добавил, что нехватка летчиков может привести к утрате флота военных самолетов, имеющегося у Украины.

Ранее представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов управлению истребителями F-16 в воздухе. По его словам, процесс подготовки идет в соответствии с планом.

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