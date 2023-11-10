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11:43, 10 ноября 2023Бывший СССР

Украинские пилоты начали обучение на F-16 в воздухе

Полковник ВВС Украины Игнат сообщил о начале обучения пилотов на F-16 в воздухе

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о начале обучения пилотов на американских истребителях F-16. Слова украинского военнослужащего приводит ТАСС.

«Пилоты уже учатся на F-16 непосредственно в небе, не все, конечно. Некоторые пилоты уже проходят подготовку в небе с инструкторами на боевых самолетах», — рассказал полковник Вооруженных сил Украины.

По словам Игната, процесс подготовки летчиков идет в соответствии с планом. При этом представитель ВВС сообщает, что партнеры из НАТО не хотят афишировать и детализировать процесс обучения.

Ранее стало известно, что в Румынии началось создание центра по подготовке пилотов F-16 для ВСУ. Представители Киева предполагают, что в будущем подобные центры могут появиться и на территории Украины.

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      Александр Курбатов
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