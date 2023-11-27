Приговоренная к колонии журналистка Баязитова сможет выйти по УДО через полгода

Осужденная на пять лет журналистка Баязитова сможет подать на УДО через полгода

Приговоренная к пяти годам колонии журналистка Александра Баязитова сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) через полгода. Об этом сообщает Baza.

Указанный срок связан с тем, что один день пребывания в следственном изоляторе по закону засчитывается как полтора дня в колонии общего режима. Обвиненную в вымогательстве журналистку задержали в августе 2022 года. Исходя из этого, примерно через полгода она сможет выйти на свободу по УДО.

Ранее Баязитову признали виновной по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По данным следствия, она вместе с двумя администраторами Telegram-канала «Адские бабки» требовала от потерпевшего 1,2 миллиона рублей.