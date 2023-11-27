Прошедший в Крыму шторм назвали самым сильным за всю историю наблюдений

Синоптик Вильфанд сравнил шторм в Крыму с бурей времен Крымской войны

Прошедший в Крыму шторм оказался самым сильным за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он сравнил его с бурей, прошедшей во времена Крымской войны. В Балаклаве 14 ноября 1854 года в ходе урагана у побережья были затоплены более 30 кораблей флотилии союзников России — Англии, Турции, Франции и Сардинии. По словам Вильфанда, тогда метеорологических наблюдений не велось.

В воскресенье, 26 ноября, сильный шторм обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра на полуострове местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. В результате стихии без подачи электричества остались 400 тысячи человек. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что ураган принес на полуостров разрушения небывалого масштаба.