Власти Крыма заявили о небывалом масштабе разрушений после урагана

Советник главы Крыма Крючков назвал большим ущерб от шторма на полуострове

В Крым ураган принес разрушения небывалого масштаба. Об этом, оценивая ущерб от непогоды, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.

По его словам, подобный масштаб природного катаклизма был в 2007 году и носил локальный характер — тогда ураган прошелся только по Керчи. «То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — сказал он.

На Краснодарский край и Крым вечером в воскресенье, 26 ноября, обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Врачи не смогли спасти одного человека, еще четверо, по данным МЧС, пострадали. На полуострове порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. В Крыму из-за непогоды без света остались почти полмиллиона человек.

На утро понедельника, 27 ноября, стихия не утихла. Жителей Крыма предупредили о новом надвигающемся урагане, сильном дожде и гололедице. Ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер в некоторых районах, согласно прогнозам синоптиков, будет достигать 35-40 метров в секунду.