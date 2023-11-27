Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:35, 27 ноября 2023Россия

Власти Крыма заявили о небывалом масштабе разрушений после урагана

Советник главы Крыма Крючков назвал большим ущерб от шторма на полуострове

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крым ураган принес разрушения небывалого масштаба. Об этом, оценивая ущерб от непогоды, заявил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.

По его словам, подобный масштаб природного катаклизма был в 2007 году и носил локальный характер — тогда ураган прошелся только по Керчи. «То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — сказал он.

На Краснодарский край и Крым вечером в воскресенье, 26 ноября, обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Врачи не смогли спасти одного человека, еще четверо, по данным МЧС, пострадали. На полуострове порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн — девять метров. В Крыму из-за непогоды без света остались почти полмиллиона человек.

На утро понедельника, 27 ноября, стихия не утихла. Жителей Крыма предупредили о новом надвигающемся урагане, сильном дожде и гололедице. Ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер в некоторых районах, согласно прогнозам синоптиков, будет достигать 35-40 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      В России высказались о возможности расширить границы конфликта с Украиной

      Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

      Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости