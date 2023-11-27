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08:08, 27 ноября 2023Россия

МЧС сообщило о пропавшем без вести из-за сильного шторма в Крыму

МЧС: из-за шторма в Крыму пострадали четыре человека, один пропал без вести
СюжетНаселение России:

Фото: Булкин Сергей / Globallookpress.com

В Крыму из-за сильного шторма один человек пропал без вести, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали. Всю ночь сотрудниками МЧС России велась непрерывная работа по эвакуации людей из подтопленных домов и оказанию адресной помощи населению», — сообщили в МЧС.

По неофициальным данным, в Крыму пропал 50-летний россиянин. Он отправился посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в поселке Морское и исчез, его родственники обратились к спасателям. Помимо этого, СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали о семи пострадавших при шторме в Крыму.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до девяти метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света.

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      Анастасия Шейкина
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