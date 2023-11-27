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07:33, 27 ноября 2023Россия

Стало известно о семи пострадавших во время шторма в Крыму

Во время шторма в Крыму пострадали семь человек, двоих госпитализировали

Фото: Unsplash.com

Во время шторма в Евпатории и Симферополе пострадали семь человек. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника издания, двоих пострадавших при урагане в Крыму госпитализировали, еще пятерым помощь оказали амбулаторно. Всего на полуострове из зоны бедствия эвакуировали 311 человек, среди которых 43 ребенка. Их разместили в пунктах временного размещения (ПВР), часть жителей отправились к родственникам.

Ранее стало известно, что во время урагана в Крыму без вести пропал мужчина. Предварительно, 50-летний россиянин отправился посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в поселке Морское и исчез. Его родственники обратились к спасателям.

Города побережья Черного моря накрыл сильнейший ураган. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до девяти метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света. Официально пока сообщалось только о трех пострадавших в Севастополе от стихии жителей.

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      Анастасия Шейкина
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