Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе

Губернатор Развожаев заявил о трех пострадавших из-за шторма в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе из-за шторма упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений, 17 транспортных средств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что заслушал доклады от всех оперативных служб. По его словам, в результате шторма пострадали три человека, их госпитализировали.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября,нерабочим днем из-за непогоды.

26 ноября западное побережье Крыма накрыл шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Проводится эвакуация около 20 семей.