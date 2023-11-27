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00:57, 27 ноября 2023Россия

Три человека пострадали из-за шторма в Севастополе

Губернатор Развожаев заявил о трех пострадавших из-за шторма в Севастополе

Фото: Unsplash

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе из-за шторма упали 63 дерева, три рекламных щита, повреждены кровли 20 домов, фасады трех строений, 17 транспортных средств. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что заслушал доклады от всех оперативных служб. По его словам, в результате шторма пострадали три человека, их госпитализировали.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября,нерабочим днем из-за непогоды.

26 ноября западное побережье Крыма накрыл шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Проводится эвакуация около 20 семей.

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      Марина Совина
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