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00:12, 27 ноября 2023Среда обитания

Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света

Власти Крыма: почти полмиллиона жителей остались без света из-за непогоды

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Около 500 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды, об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, над устранением неполадок работают 38 бригад, а без света остались почти полмиллиона жителей. Наиболее пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

«Отключено линий электропередачи 10кВ --166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тысяч», — отметили власти.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что понедельник, 27 ноября, станет нерабочим днем из-за непогоды. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным днем для ряда организаций в связи с обрушившимся на полуостров ураганом.

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      Марина Совина
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