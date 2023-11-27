Почти полмиллиона жителей Крыма остались без света

Власти Крыма: почти полмиллиона жителей остались без света из-за непогоды

Около 500 тысяч жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды, об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, над устранением неполадок работают 38 бригад, а без света остались почти полмиллиона жителей. Наиболее пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

«Отключено линий электропередачи 10кВ --166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тысяч», — отметили власти.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что понедельник, 27 ноября, станет нерабочим днем из-за непогоды. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным днем для ряда организаций в связи с обрушившимся на полуостров ураганом.