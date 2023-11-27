В Крыму во время шторма погиб один человек

Советник Аксенова Крючков: во время шторма в Крыму погиб один человек

В Крыму в результате мощного шторма погиб один человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24», пишет ТАСС.

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сообщил Крючков.

Ранее сообщалось, что вышедший посмотреть на волны житель села Морское под Судаком пропал без вести. Предварительно, им оказался 50-летний мужчина. Его родственники обратились к спасателям.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. По последним данным МЧС, четыре человека пострадали из-за урагана в Крыму, еще один пропал без вести. При этом Минздрав заявил о семи получивших травмы жителях Евпатории.