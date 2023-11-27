Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 27 ноября 2023Россия

В Крыму во время шторма погиб один человек

Советник Аксенова Крючков: во время шторма в Крыму погиб один человек
СюжетУраган в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Крыму в результате мощного шторма погиб один человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24», пишет ТАСС.

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сообщил Крючков.

Ранее сообщалось, что вышедший посмотреть на волны житель села Морское под Судаком пропал без вести. Предварительно, им оказался 50-летний мужчина. Его родственники обратились к спасателям.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. По последним данным МЧС, четыре человека пострадали из-за урагана в Крыму, еще один пропал без вести. При этом Минздрав заявил о семи получивших травмы жителях Евпатории.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      В России высказались о возможности расширить границы конфликта с Украиной

      Обокравшие дом сенатора от Алтая воры обчистили также коттедж его соседей

      Уличенная ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости