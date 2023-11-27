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08:54, 27 ноября 2023Россия

Минздрав рассказал о пострадавших во время шторма в Крыму

Минздрав: во время шторма в Евпатории пострадали семь человек
СюжетУраган в Крыму

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Во время шторма в крымской Евпатории пострадали семь человек. Об этом рассказали в Минздраве, передает ТАСС.

Ведомство уточняет, что двое местных жителей были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Еще пятеро получили амбулаторную помощь.

Ранее стало известно, что во время урагана в Крыму без вести пропал мужчина. Предварительно, 50-летний россиянин отправился посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в поселке Морское и исчез. Его родственники обратились к спасателям.

Города побережья Черного моря накрыл сильнейший ураган. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до девяти метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света. Официально пока сообщалось только о трех пострадавших в Севастополе от стихии жителей.

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      Варвара Кошечкина
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