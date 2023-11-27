Жителей Крыма предупредили об опасности

Оперштаб Крыма: в Крыму ожидаются ураганный ветер, сильные дожди и гололедица

В понедельник, 27 ноября, в Крыму прогнозируются ураган, а также сильные дожди и гололедица. Об опасной погоде жителей российского региона в своем Telegram-канале предупредил оперштаб республики.

Автор сообщения отметил, что под влиянием средиземноморского циклона в Крыму ожидаются дожди, которые переходят в мокрый снег, а также гололедица на дорогах. Ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер в некоторых районах, согласно прогнозам синоптиков, будет достигать 35-40 метров в секунду.

В республике продолжает действовать штормовое предупреждение, а коммунальные службы работают в усиленном режиме. В заключение крымчан призвали быть внимательными, а автомобилистов попросили отложить поездки на личном транспорте.

Ранее стало известно, что города черноморского побережья накрыл сильнейший ураган, в результате которого примерно полмиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии. К настоящему моменту количество пострадавших во время шторма в Евпатории и Симферополе составило семь человек.