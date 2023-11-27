Раскрыт главный страх внука Пугачевой

Пресняков рассказал о страхе сына прославиться «только как внук Пугачевой»

Эстрадный певец и композитор Владимир Пресняков рассказал о главном страхе своего сына музыканта Никиты Преснякова, который также является старшим внуком певицы Аллы Пугачевой. Слова артиста приводит KP.RU.

Артист отметил, что Пресняков-младший всегда страдал из-за принадлежности к звездной семье. По словам отца музыканта, молодой человек боялся, что всю жизнь его будут воспринимать только как внука Пугачевой. «Он всего добился сам. У него бзик, чтобы ему никто не давал денег. Он все сам делает. Ни одного раза он не попросил деньги ни у кого. Он нашел себя в клипах. Но ему до сих пор тяжело это выслушивать», — рассказал певец.

Ранее стало известно, что внуком Аллы Пугачевой и его женой заинтересовались судебные приставы. Их начали разыскивать из-за долгов.