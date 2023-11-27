Раскрыты подробности условий в Крыму после урагана

МЧС Крыма: ожидаются сложные погодные условия

В понедельник, 27 ноября, в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Подробности ситуации после мощного урагана раскрыло МЧС Республики, данные опубликованы на официальном сайте.

Согласно прогнозам, на полуострове будут наблюдаться дожди, местами переходящие в мокрый снег, на дорогах может образоваться гололедица. В горах также ожидается снег. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер усилится до 28–33 метров в секунду, местами скорость достигнет 38 метров в секунду.

Специалисты ведомства призвали жителей быть осторожнее, а также напомнили автомобилистам о необходимости использовать подходящую сезонную резину и соблюдать скоростной режим. Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горно-лесной местности и исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор в период ухудшения погодных условий.

В минувшее воскресенье, 26 ноября, в Крым пришел мощный ураган. Из-за стихии без электричества остались почти 500 тысяч жителей полуострова.