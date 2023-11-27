Более 800 животных погибли при затоплении музея в Севастополе из-за шторма

Ураган накрыл музей-аквариум в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что «шторм века» не смогли пережить более 500 обитателей музея. Позднее число жертв среди питомцев превысило 800.

По словам главы города, основной удар стихии пришелся на третий зал музея, открытый в 1897 году. Кроме того, серьезный ущерб был нанесен Институту биологии южных морей, в котором пострадали несколько научных лабораторий.

Количество пострадавших животных увеличилось

26 ноября около 22:00 поток воды ударил по крыше музея, пробив кровлю и смыв вентиляционную систему. По словам очевидцев, с каждой приходящей волной в помещение попадало примерно три куба воды.

Фото: МЧС России / ТАСС

Директор аквариума Юрий Кравцов в беседе с РИА Новости сообщил, что затопление не пережили 800 животных. По его словам, жертвами стали тропические пресноводные животные четырех континентов. Он уточнил, что пережить затопление не смогли в том числе 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет, и большие пираньи, которые находились в музее 15 лет.

Пострадал исторический третий зал. Это зал, который находится со стороны моря. Волнами разрушило кровлю, много повреждений, вода пошла в зал, затопила зал на полтора метра. Затопило насосы, розетки, обогреватели. Затопило аквариумы. Зал полностью обесточили Юрий Кравцов. директор аквариума Севастополя

Кравцов добавил, что зданию нанесен колоссальный ущерб: из строя вышло все оборудование, включая насосы и систему вентиляции.

На Крым обрушился мощный шторм

Стало известно, что в Севастополе введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за штормового ветра. Такое поручение на аппаратном совещании правительства дал глава города Михаил Развожаев.

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

26 ноября западное побережье Крыма накрыл ураган с порывами ветра до 40 метров в секунду. Глава администрации Евпатории Елена Демидова заявила журналистам, что из-за непогоды подтопило домовладения у побережья. Спасатели эвакуировали около 20 семей, несколько пансионатов и санаториев сообщили о готовности принять их. Во время шторма в крымской Евпатории пострадали семь человек.

Отмечается, что на подъездах к городу частично затопило трассу из Симферополя. Дорогу пришлось перекрыть. Сотни тысяч жителей Крыма остались без электричества после мощного шторма. Всего, по данным республиканского МЧС, света лишились около 400 тысяч жителей полуострова.