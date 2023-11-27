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09:50, 27 ноября 2023Россия

Зал с морскими животными затопило в музее-аквариуме в Севастополе из-за урагана

Более 500 животных не пережили затопление зала в музее-аквариуме в Севастополе

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Зал с морскими животными затопило в музее-аквариуме в Севастополе из-за урагана — пережить затопление не смогли более 500 обитателей музея. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы города, основной удар стихии пришелся на третий зал музея. Кроме того, серьезный ущерб был нанесен Институту биологии южных морей, в котором пострадали несколько научных лабораторий.

Штормовое предупреждение в городе сохраняется. «Действие штормового предупреждения сохраняется. Днем дождь, мокрый снег. Ветер до 25-30 метров в секунду, после обеда улучшение до 15. Все коммунальные службы продолжают устранять последствия», — сообщил жителям региона губернатор.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до 9 метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света. По информации МЧС, на полуострове из-за урагана без вести пропал один человек, еще четверо пострадали.

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      Марк Леонов
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