Около 800 животных погибли в музее-аквариуме в Севастополе из-за урагана

В музее-аквариуме в Севастополе из-за урагана погибли около 800 животных

Около 800 животных погибли в музее-аквариуме в Севастополе из-за урагана, обрушившегося на полуостров Крым. Об этом сообщил телеканал «Крым 24».

В результате урагана оказался затоплен зал с экзотическими животными, открытый в 1897 году. Как рассказала корреспондент канала, 26 ноября около 22:00 поток воды ударил по крыше музея, пробив кровлю и смыв вентиляционную систему. По словам очевидцев, с каждой приходящей волной в помещение попадало примерно три куба воды.

По словам директора музея Юрия Кравцова, погибли животные из девяти аквариумов, а зданию нанесен колоссальный ущерб. Из строя вышло все оборудование, включая насосы и систему вентиляции.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что основной удар стихии пришелся на третий зал музея. Кроме того, серьезный ущерб был нанесен Институту биологии южных морей, в котором пострадали несколько научных лабораторий.

26 ноября на Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. В Крыму и Севастополе порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до 9 метров. В результате урагана лишился жизни один человек, который, предварительно, вышел посмотреть на волны.

