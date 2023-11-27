В Севастополе вслед за Крымом введут режим ЧС из-за шторма

Развожаев: в Севастополе вслед за Крымом введут режим ЧС из-за штормового ветра

В Севастополе введут режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за штормового ветра. Такое поручение на аппаратном совещании правительства дал глава города Михаил Развожаев, его цитирует ТАСС.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС на территории части муниципальных образований полуострова. По его словам, это необходимо из-за «нарушения жизнедеятельности населения, возникшего в результате прохождения неблагоприятных погодных условий».

«Если по совокупности взять, то ущерб все равно значительный, поэтому я прошу подготовить сегодня заседание комиссии по чрезвычайной ситуации, будем объявлять чрезвычайную ситуацию регионального значения», — сказал Развожаев.

Российские города на побережье Черного моря накрыл мощный ураган. Со стихией, в частности, столкнулись Сочи, Крым, Севастополь, Новороссийск, Анапа и Туапсе. На фоне этого в Севастополе понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим днем для ряда организаций.

По последним данным, за ночь шторма в Севастополе получили повреждения 74 линии электропередачи, в результате чего 354 дома остались без электричества. В городе зафиксировали падение 189 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждения получили 42 автомобиля. Пострадали трое человек, их госпитализировали.