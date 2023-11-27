Делегат в ОЗХО Лысогорский: США участвовали в поставках Киеву токсичных веществ

США участвовали в поставках на Украину токсичных веществ. Об этом заявил глава российской делегации на сессии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, передает РИА Новости.

«В нашем распоряжении имеются неоспоримые доказательства участия США и их североатлантических союзников в поставках на Украину токсичных списочных и несписочных химикатов, а также средств их доставки», — указал он, выступая на сессии ОЗХО в Гааге.

Лысогорский также рассказал, что западные страны и Вашингтон передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) и наемникам химические средства борьбы с беспорядками.

В сентябре советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин говорил, что ВСУ применили химическое оружие, обстреливая позиции российских войск под Горловкой. «Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой», — сообщил он.

По его словам, командиры с мест передают, что ВСУ ведут плотный огонь снарядами, начиненными веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани и раздражение на коже.