В ДНР рассказали о применении ВСУ химического оружия под Горловкой

Гагин сообщил, что ВСУ применили химическое оружие под Горловкой в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие, обстреливая позиции российских войск под Горловкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал советник главы региона Ян Гагин., передает ТАСС.

«Противник неоднократно применял снаряды, начиненные химией. Испытал на себе в Волновахе, Мариуполе, затем пострадали бойцы в Угледаре и Артемовске. Теперь применили под Горловкой», — сообщил он.

По его словам, командиры с мест передают, что ВСУ ведут плотный огонь снарядами, начиненными веществом, вызывающим приступы удушья, слезотечение, тошноту, отек гортани и раздражение на коже.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли 12 ударов высокоточным оружием по базам ВСУ, в результате чего уничтожили часть снарядов с обедненным ураном, переданных Западом.