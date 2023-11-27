Россиянам назвали первые характерные симптомы рака поджелудочной железы

Хирург Егиев назвал желтуху и диарею симптомами рака поджелудочной железы

Заподозрить рак поджелудочной железы на ранней стадии можно по таким признакам, как внезапная желтуха, диарея или запоры, предупредил хирург «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев. Некоторые другие первые характерные симптомы этого заболевания врач назвал «Ленте.ру».

Егиев обратил внимание россиян на то, что на начальных стадиях рак поджелудочной железы трудно диагностировать, так как чаще всего он развивается бессимптомно. Еще одна опасность заболевания в том, что оно может маскироваться под другие недуги — диабет, язву желудка и патологии желчного пузыря.

Существуют симптомы, которые должны насторожить. Человека могут беспокоить неожиданно появившаяся желтуха, диарея или запоры, потеря аппетита, недомогание и слабость, беспричинная резкая потеря веса, боли в правом подреберье. Если вы обнаружили у себя такие симптомы, нужно незамедлительно обратиться к специалисту для назначения обследования Валерий Егиев хирург, доктор медицинских наук, профессор

Хирург подчеркнул, что заниматься диагностикой должен врач, специализирующийся на лечении рака поджелудочной железы. По его словам, чтобы поставить диагноз, проводят УЗИ и КТ с контрастированием сосудов. Если же в опухоли есть кистозный компонент, назначается МРТ. Кроме того, необходимо сдать анализ крови на онкомаркеры. Также уточнить диагноз и подобрать метод лечения позволяет биопсия, добавил врач.

Как отметил Егиев, наиболее эффективным способом лечения рака поджелудочной железы является операция. При наличии противопоказаний назначается лучевая и химиотерапия, в некоторых случаях — ультразвуковая абляция (HIFU), то есть терапия с помощью воздействия высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн на опухоль.

Если рак дал метастазы в брюшину (такое тоже случается), может быть назначена гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия (HIPEC). Ее суть заключается в том, что в брюшную полость подается подогретый до плюс 42-43 градусов раствор химиопрепарата, который буквально «выжигает» раковые клетки. Термический порог таких клеток ниже, чем у здоровых, поэтому не пораженные раком органы и ткани во время процедуры не страдают Валерий Егиев хирург, доктор медицинских наук, профессор

В заключение Егиев добавил, что достоверные причины развития рака поджелудочной железы до сих пор неизвестны, однако есть некоторые факторы, которые могут способствовать развитию опухоли. К ним врач отнес неправильное питание, употребление спиртных напитков, курение, наследственную предрасположенность, избыточную масса тела и ожирение, хронические заболевания органов ЖКТ.

Ранее уролог-андролог Марк Годзиян предупредил, что видимая кровь в моче при отсутствии боли может быть симптомом рака мочевого пузыря. Врач призвал пациентов, заметивших эти симптомы и при этом не испытывающих боли, срочно обращаться к врачу.