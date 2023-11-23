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12:07, 23 ноября 2023Забота о себе

Врач указал на связь крови в моче и рака

Уролог Марк Годзиян: кровь в моче может быть симптомом рака мочевого пузыря

Фото: CGN089 / Shutterstock / Fotodom

Видимая кровь в моче при отсутствии боли может быть симптомом рака мочевого пузыря, предупредил уролог, андролог Марк Годзиян. Врач указал на связь причины и следствия в Telegram-канале.

Годзиян призвал пациентов, заметивших кровь в моче и при этом не испытывающих боли, срочно обращаться к врачу. По его словам, видимая кровь (макрогематурия) может быть симптомом опухоли в мочевых путях. И в 99 процентах случаев — злокачественных.

Чаще всего это рак мочевого пузыря, лоханки почки (воронкообразная полость внутри почки — прим. «Ленты.ру») или мочеточника, рак паренхимы почки, рак простаты. Редко это мочекаменная болезнь (гораздо реже, чем все думают!)

Марк Годзиянуролог, андролог

Больше других в зоне риска развития рака мочевых путей находятся курильщики, предупредил врач.

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Годзиян напомнил: чем раньше человек обращается к врачу, тем больше у него шансов на выздоровление. «Многие обследования могут быть назначены и интерпретированы дистанционно. Не ждите, что пройдет само», — заключил уролог.

Ранее уролог Алина Медведева развеяла популярный миф о причине болезней почек. Вопреки расхожему мнению, распространенные болезни мочевыделительной системы — цистит и пиелонефрит — не развиваются из-за сидения на холодном, отметила она.

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      Алиса Дмитриева
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