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12:41, 27 ноября 2023Ценности

Россиянам назвали самые модные головные уборы на зиму

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Креативная команда бренда modi назвала самые модные головные уборы на зиму. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 27 ноября.

По мнению экспертов, актуальны утепленные бейсболки. Как отмечают специалисты, данные предметы гардероба универсальны и подходят как женщинам, так и мужчинам.

Кроме того, в трендах преобладают большие вязаные шапки, которые могут быть различных фасонов — с декоративными элементами, нашивками и в разных цветах. Упомянутые головные уборы сочетаются с одеждой любого стиля, считают представители марки.

В заключение собеседники издания выделили меховые наушники, которые можно носить с пуховиками, пальто и шарфами.

Ранее креативная команда бренда modi назвала три главных цвета в одежде для встречи Нового года. Специалисты посоветовали обратить внимание на красный, который означает роскошь, богатство и успех. При этом к нему можно добавить золотистые тона.

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      Мария Винар
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