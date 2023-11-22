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13:18, 22 ноября 2023Ценности

Россиянам назвали три главных цвета в одежде для встречи Нового года

Фото: Kateryna Hliznitsova / Unsplash

Креативная команда бренда modi назвала три главных цвета в одежде для встречи Нового года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 22 ноября.

Так, специалисты посоветовали обратить внимание на красный, который означает роскошь, богатство и успех. При этом к нему можно добавить золотистые тона.

Кроме того, в праздничные образы рекомендуется задействовать зеленый цвет. Он, в свою очередь, является символом природной энергии. В связи с этим представители марки предложили сделать выбор в пользу аккуратного вечернего платья или брючного костюма, но в то же время отказаться от белых рубашек.

Вдобавок собеседники издания отметили фиолетовый цвет. Однако не все его оттенки могут подойти для новогодних образов. По мнению экспертов, лучше избегать темно-фиолетовых, сделав акцент на более яркие. Так, в праздничную ночь можно надеть брюки насыщенного фиолетового цвета с блестящим топом.

Что касается мужчин, то им рекомендуется присмотреться к нарядам темных тонов. Например, классический бордовый костюм в сочетании с галстуком или бабочкой.

В октябре креативная команда modi рассказала о трех устаревших трендах, которые вновь вернулись в моду. Тогда представители марки отметили платки и повязки на голову. Также вновь актуальными стали ободки.

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      Мария Винар
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