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08:40, 27 ноября 2023Экономика

Россияне массово пожаловались на гендерную дискриминацию на работе

РБК: более четверти россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на работе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Более четверти (26 процентов) россиян сталкивались с гендерной дискриминацией при трудоустройстве или непосредственно на самой работе. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех российских регионов. По итогам исследования выяснилось, что у женщин вопросы к соблюдению принципов равноправия на работе возникают чаще, чем у мужчин, — 30 против 19 процентов, уточнили аналитики.

Женщин, в частности, беспокоят такие нюансы, как наличие в компаниях «стеклянных потолков» (невидимых барьеров, препятствующих подниматься выше определенного уровня в должностной иерархии), а также расспросы коллег о планах на декрет и уже родившихся детях, указали эксперты.

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При этом в 2023 году проблема гендерной дискриминации в России стала более заметной. Так, 40 процентов респондентов заявили, что они сталкивались с нарушениями принципов равноправия на работе в этом году. Об этой проблеме гораздо чаще заявляли мужчины (58 процентов против 30 процентов). О негативном опыте в 2022 году вспомнили девять процентов опрошенных, а в 2021-м — 13 процентов.

Проблема гендерного неравенства на российском рынке труда фиксируется не первый год, хотя по законодательству страны оно запрещено. Более того, с 2013 года в стране действует отдельный закон, который препятствует работодателям указывать требования к возрасту или полу соискателя в вакансиях.

Несмотря на это, еще в середине ноября 2021 года часть опрошенных, принявших участие в исследовании SuperJob, заявили, что их карьерному росту мешает именно проблема гендерного неравенства. Одним из других барьеров для продвижения у граждан тогда стали возрастные ограничения.

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      Анатолий Акулов
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