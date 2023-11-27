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20:09, 27 ноября 2023Путешествия

Россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу после ДТП на курорте Азии

The Phuket News: россиянина увезли в больницу после аварии на Пхукете

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Россиянина в тяжелом состоянии увезли в больницу после столкновения микроавтобуса и мотоцикла в Таиланде. Об этом пишет The Phuket News.

По данным источника, друзья россиянина Вадима Андрианова, которые не могли найти пропавшего соотечественника, обратились в местную туристическую полицию. В ходе проверки выяснилось, что он был одним из участников ДТП, которое произошло на пляже Карон на популярном курорте Азии Пхукет. В понедельник, 27 ноября, стражи правопорядка подтвердили, что пострадавшего во время аварии Андрианова спасти не удалось.

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Известно также, что при столкновении микроавтобуса с мотоциклом пострадали еще шесть путешественников из Китая. The Phuket News отмечает, что они получили ссадины.

Ранее пьяный россиянин устроил массовое ДТП на популярном курорте Таиланда Паттайе и попытался сбежать с места происшествия. Он вел себя агрессивно, отказался проходить медицинское освидетельствование и не стал предъявлять документы.

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      Марина Черняк
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