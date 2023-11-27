Россиянка раскрыла самый выгодный способ расплачиваться в Египте

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Египте и раскрыла самый выгодный способ оплаты услуг в этой стране. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что национальная валюта в республике — египетский фунт. Однако, по ее словам, в любой сувенирной лавке у туристов куда охотнее берут доллары или евро. Коновалова пояснила, что местные деньги постоянно обесцениваются, поэтому египтяне предпочитают иметь доход в валюте.

«Интересный факт: если товар стоит, к примеру, 100 долларов, а вы хотите расплатиться в евро, с вас в большинстве случаев возьмут 100 евро (хотя ваш конвертер валют покажет, что на самом деле вы должны заплатить примерно 90 евро). Египтян больше интересуют доллары. Евро им не особо нужны», — предупредила россиянка, добавив, что выгоднее всего путешественникам лететь в Египет именно с американской валютой.

Блогерша также отметила, что в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе живет много россиян, которые ведут дела с египтянами. Поэтому местные торговцы часто принимают переводы на карту в рублях.

«Все так же, как вы делаете в России: заходите в приложение вашего банка и отправляете деньги по номеру телефона. Причем считают все по официальному курсу, а комиссий нет», — рассказала Коновалова.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в столице Египта Каире и была разочарована городом. Она пожаловалась, что возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы, которые хотят обмануть «буквально на каждом шагу».

