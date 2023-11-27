Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

Военкор Зименкин: военный РФ спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела в ДНР

Российский военнослужащий с позывным Один спас раненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой обстрела в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.

Военкор опубликовал кадры, на которых видно, как военный РФ рискнул пройти к украинскому бойцу, чтобы его эвакуировать. Как уточняется, военнослужащий ВСУ оказался тяжело ранен, поэтому не мог самостоятельно передвигаться. «В полный рост встань, руки вперед вытяни», — сказал Один украинскому военному, предупредив, что ликвидирует его, если тот дернется.

Боец ВСУ рассказал, что в 20 метрах были его сослуживцы. «Они по нам стрелять будут?» — спросил российский военный. Затем военнослужащий принял решение отправиться за раненым противником, попросив остальных обеспечить прикрытие. В результате ему удалось вытащить украинского бойца.

Ранее российские военнослужащие спасли бойца ВСУ, подорвавшегося на мине, и вытащили его с поля боя, находясь под вражеским огнем. В районе села Спорное в ДНР украинская армия пошла в наступление, но получила отпор от добровольческого отряда БАРС-16. Отмечалось, что на позициях остались лежать раненые бойцы ВСУ.