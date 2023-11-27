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14:59, 27 ноября 2023Среда обитания

Синоптик назвал причину обрушившегося на юг России «шторма века»

Синоптик Шувалов: шторм на юге России был вызван глобальным потеплением
СюжетУраган в Крыму

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Причиной «шторма века», обрушившегося на Крым и Краснодарский край, является глобальное потепление. Таким мнением в разговоре с RTVI поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, глобальное изменение климата проявляется не только в потеплении, но и в учащении и усилении экстремальных событий. Он добавил, что ураган затронул не только юг европейской территории России, но и юг Украины, Румынию, Молдавию, Турцию и Балканские страны — там прошел ураганный ветер, вызвавший подтопления.

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Шувалов заявил, что шторм на юге России с понедельника, 27 ноября, сойдет на нет. Скорость ветра снизится до 10-15 километров в час. «Но передышка будет кратковременной», — предупредил синоптик. Поздно вечером во вторник, 28 ноября, и в среду, 29 ноября, следует ждать нового циклона. Ветер будет не таким сильным, как во время «шторма века», но может достигать скорости 20-25 метров в секунду. Непогода затронет Евпаторию, Севастополь, Азовское побережье Краснодарского края, Анапу и Геленджик.

Мощный ураган накрыл Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, высота волн — девяти метров. В общей сложности на юге России из-за неблагоприятных погодных условий без света остались примерно 1,9 миллиона человек.

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      Мария Черкасова
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