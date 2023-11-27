Названо число оставшихся без света из-за урагана россиян

Минэнерго: на юге России без электричества остались 1,9 миллиона человек

На юге России из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались около 1,9 миллиона человек. Об этом сообщило Минэнерго России.

Речь идет о жителях Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана, ДНР, ЛНД, Херсонской и Запорожской областей. В ведомстве заявили, что в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без электричества остались более 400 жителей Крыма.

В воскресенье, 26 ноября, на западное побережье Крыма и Краснодарский край обрушился шторм с порывами ветра до 40 метров в секунду. Волны достигали девяти метров. «Шторм века» также накрыл Ростовскую область — там ураганный ветер сносил крыши домов и с корнем вырывал деревья.

Жителей Дагестана предупредили о возможном сходе лавин из-за непогоды. Ветер в регионе в ближайшее время может достигать 30 метров в секунду.