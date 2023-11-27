«Шторм века» накрыл российский регион и попал на видео

«Шторм века» накрыл Ростовскую область и попал на видео

«Шторм века» накрыл Ростовскую область и принес серьезные разрушения. Внимание на ситуацию в российском регионе, попавшую на видео, обратил Telegram-канал Mash.

По информации источника, неблагоприятная обстановка наблюдается в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. К настоящему моменту известно о 20 эвакуированных жителях региона в пункты временного размещения.

Ураганный ветер сносит крыши домов и вырывает деревья с корнем. Помимо этого, на одной из записей, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, как вышедшее из берегов Азовское море обрушивается на набережную в Ростовской области и смывает ее. Мужчина, которого окатило сильной волной, эмоционально прокомментировал ситуацию.

Ранее стало известно, что на Крым и Краснодарский край обрушился мощный ураган. В результате стихийного бедствия почти полмиллиона жителей Крыма остались без света. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов назвал случившееся «штормом века».

В этот же день очевидцы сняли на видео гигантскую волну, обрушившуюся на берег в Адлере.